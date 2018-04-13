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За сутки число подписей в петиции против столичных отходов увеличилось вдвое
13 апреля 2018 09:26
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Ярославцы хотят быть услышанными и активно подписывают петицию на сайте Change.org против ввоза московского мусора в Ярославскую область. Она адресована губернатору Ярославской области и Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации. За прошедшие сутки количество подписей петиции увеличилось больше, чем в два раза. Сейчас против столичных отходов высказались почти 16,5 тысячи человек.
— Я против чужого мусора, свой девать некуда! — оставила комментарий подписавшая петицию жительница Ярославля Ольга Гришаева. — А вообще, надо не места, где закопать мусор, искать, а способы его переработать.
Скандал в Ярославле разразился, когда власти признались, что обсуждают с Подмосковьем возможность размещения его мусора на нашем полигоне «Скоково». Эта новость вызвала гневную реакцию. Люди возмущены тем, что это решение принимается без общественного обсуждения. Мы разбирались в этой запутанной истории. Читайте наш материал о том, с чего всё началось и чем грозит закончиться.
Фото: Александра Савельева
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