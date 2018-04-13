За сутки число подписей в петиции против столичных отходов увеличилось вдвое

Въезд на ярославский полигон

Ярославцы хотят быть услышанными и активно подписывают петицию на сайте Change.org против ввоза московского мусора в Ярославскую область. Она адресована губернатору Ярославской области и Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации. За прошедшие сутки количество подписей петиции увеличилось больше, чем в два раза. Сейчас против столичных отходов высказались почти 16,5 тысячи человек.

— Я против чужого мусора, свой девать некуда! — оставила комментарий подписавшая петицию жительница Ярославля Ольга Гришаева. — А вообще, надо не места, где закопать мусор, искать, а способы его переработать.

Скандал в Ярославле разразился, когда власти признались, что обсуждают с Подмосковьем возможность размещения его мусора на нашем полигоне «Скоково». Эта новость вызвала гневную реакцию. Люди возмущены тем, что это решение принимается без общественного обсуждения. Мы разбирались в этой запутанной истории. Читайте наш материал о том, с чего всё началось и чем грозит закончиться.