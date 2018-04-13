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Город

К маршрутчикам — с пониманием: власти не будут кошмарить не покрасневшие в срок «Пазики»

13 апреля 2018 07:42
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транспорт, маршрутки, Ярославль

Середина апреля, а по Ярославлю продолжают ездить белые маршрутки. Причём, не какие-то единицы — их полно. А ведь мэр с учётом всех отсрочек давал перевозчикам срок на обновление автопарка до 1 апреля.

— Трухлявых «Пазиков» в городе быть не должно, — объяснил необходимость выпускать только новые красные автобусы заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.

Но некоторые предприниматели эти требования проигнорировали. Причины у всех разные. В основном, говорят, что на новые автобусы не хватает денег.

— У меня автобусы заменены почти все — 90%, — говорит частный предприниматель Николай Гирфанов. — Но к белым вопросов ни у кого нет. Они продолжают спокойно ездить.

И если некоторые предприниматели немного не успели к сроку обновить весь парк автобусов, то другие как будто и вовсе не собираются этого делать.

— Я своё мнение говорить не хочу и не буду, — говорит владелица белых маршруток Татьяна Власова. — Моё мнение всё равно ни на что не повлияет.

Похоже, что так и есть. Власти от своих слов отказываться не собираются. В мэрии говорят, что 70% маршруток к сегодняшнему дню покраснели. Следят и за остальными.

— Просто не все предприниматели успели уложиться в срок, и мы относимся к этому с пониманием, — рассказал руководитель пресс-службы мэрии Ярославля Хаджи Бадалов. — Но процесс идёт, и мы пристально следим за тем, что происходит.

По новым требованиям мэрии, теперь в Ярославле все маршрутные такси должны сажать и высаживать пассажиров только на остановках, объявлять все остановки, выпускать в рейс только чистые автобусы снаружи и внутри, переодеть водителей и кондукторов в форму, поставить видеорегистраторы и камеры в салоне, выдать водителям hands-free для разговоров по телефону. А ещё в ближайшем будущем они должны начать ездить по расписанию.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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