Снижаем цены и запускаем рейсы в Турцию: аэропорт Туношна подготовился к лету

У ярославцев появилась возможность летать летом на курорты прямыми рейсами из Ярославля

Ярославский аэропорт Туношна сообщил хорошие новости для любителей путешествовать самолётами. На одно из популярных направлений авиакомпания UVT aero снизила цены на билеты. На это стоит обратить внимание и тем, кто хочет побывать на матчах чемпионата мира по футболу.

— Билет в Казань или в обратном направлении можно купить за 1500 рублей, — рассказали в аэропорту Туношна. — Правда, предложение ограничено и действует на всех рейсах. Рейсы в Казань выполняются на 50-кресельном авиалайнере типа CRJ-200.

Рассказали в аэропорту и о рейсах южных направлений. Но на прямые рейсы к тёплым курортам скидок нет. В Анапу и Сочи билеты стоят по 8500 рублей в одну сторону, в Симферополь — от 7500 до 9500 рублей.

Запускаем мы рейсы и на два турецких курорта: до Антальи и Даламана, — добавили сотрудники аэропорта. — Но купить на эти самолёты билеты в кассах нельзя. Улететь из Ярославля в Турцию прямым рейсом можно только по путёвкам туристических агентств.

По-прежнему летают из Ярославля самолёты и в Санкт-Петербург. Туда билет без багажа стоит 3500 рублей в один конец. За багаж придётся доплатить ещё 1000 рублей.

В Ярославской областной думе, тем временем, задумались — а не построить нам ещё один аэропорт, а про Туношну забыть. Там же народные избранники обсудили вопрос о возможном расторжении контракта с «Саратовскими авиалиниями» на летние рейсы из-за авиакатастрофы с их самолётом.