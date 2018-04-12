Школа, где учительница написала мальчику на лбу «Не готов», заплатит штраф

Суд поддержал мальчика и его маму

Школа, в которой написала на лбу ребёнку «Не готов», заплатит штраф. Суд встал на сторону ученика и его мамы.

Скандал разгорелся в октябре 2017 года в Вальфдорской школе Ярославле. Там дети учатся по особенной программе. А мальчик, которому учительница написала на лбу, и вовсе инвалид. Всё произошло в присутствии других детей.

Свой поступок педагог мотивировала тем, что 14-летний подросток постоянно срывал уроки, приходил без выполненных домашних заданий, отказывался давать дневник.

— Школа заплатит 15 тысяч в пользу компенсации морального вреда, — рассказали в прокуратуре Кировского района.

Кстати, учительница до сих пор работает в этой школе. А вот мальчику пришлось перейти в другую.