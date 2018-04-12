«Я сижу и не выхожу»: из ДК имени Добрынина срочно эвакуировали людей

Люди выходят из здания ДК имени Добрынина, приехали специалисты МЧС

Сигнал о тревоге прозвучал несколько минут назад в Ярославле во Дворце культуры имени Добрынина. Из здания на проспекте Ленина попросили выйти всех людей. К месту уже приехали специалисты МЧС.

— Ко мне сейчас заходили и сказали, что из здания попросили всех выйти, — рассказала кассир ДК имени Добрынина. — А я сижу и не выхожу. До меня не дошёл сигнал тревоги.





Как сообщил корреспонденту 76.ru источник в правоохранительных органах, там нашли подозрительный предмет. Сейчас его изучают сапёры.

В сентябре по Ярославлю прокатилась волна эвакуаций. Людей выводили из торговых центров, школ и даже здания мэрии.

