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«Я сижу и не выхожу»: из ДК имени Добрынина срочно эвакуировали людей
12 апреля 2018 16:47
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Сигнал о тревоге прозвучал несколько минут назад в Ярославле во Дворце культуры имени Добрынина. Из здания на проспекте Ленина попросили выйти всех людей. К месту уже приехали специалисты МЧС.
— Ко мне сейчас заходили и сказали, что из здания попросили всех выйти, — рассказала кассир ДК имени Добрынина. — А я сижу и не выхожу. До меня не дошёл сигнал тревоги.
Как сообщил корреспонденту 76.ru источник в правоохранительных органах, там нашли подозрительный предмет. Сейчас его изучают сапёры.
В сентябре по Ярославлю прокатилась волна эвакуаций. Людей выводили из торговых центров, школ и даже здания мэрии.
Фото: ЯрНет
Видео: YarNet
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