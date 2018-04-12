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Спасатели рассказали, когда Ярославскую область затопит паводками
12 апреля 2018 16:01
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Весна пришла теперь уже полностью — практически на всех реках в Ярославской области сошёл лёд. Вместе с ним поднялся уровень воды, который выливается в паводки.
Вода подтапливает мосты и дороги. 10 апреля в Ярославской области затопила дорогу вышедшая из берегов река Курбь, на месте паводка спасатели устроили для людей лодочную переправу.
Однако ещё остаётся подо льдом Рыбинское водохранилище, Плещеево озеро и озеро Неро. Поэтому спасатели предрекают пик паводков на конец апреля.
— Специалисты предполагают, что пик паводка пройдет до 20 апреля, а полное разрушение ледостава ожидается в первой декаде мая, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Чаще всего затопления случаются в Рыбинском, Некрасовском и Большесельском районах области. Однако несколько лет назад в Ярославской области вместо паводков случилось обмеление на реках - даже в Ярославле обнажилась Стрелка - на месте впадения Которосли в Волгу можно было гулять пешком.
На Которосли, когда сходил лёд, образовалась воронка.
Фото: Александра Савельева
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