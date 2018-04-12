|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославской области грузовик сбил на переходе 14-летнюю девочку
12 апреля 2018 16:21
1 666 0
В Угличе водитель грузовика «Вольво» не заметил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил её. ДТП произошло около половины второго 11 апреля на Рыбинском шоссе в районе дома 1а.
— В результате происшествия пешеход получил травмы, нуждается в амбулаторном лечении, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД России по Ярославской области.
Всего за прошедшие сутки в Ярославской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы.
Сегодня приговор услышал водитель, насмерть сбивший молодого тракториста осенью прошлого года на Юго-Западной окружной дороге Ярославля. Выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным.
Фото: ГИБДД по Ярославской области
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
ожидаемо что зрители... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров