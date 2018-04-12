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Начнём с себя: как ярославцам сдать мусор раздельно
12 апреля 2018 16:43
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Ярославль трясёт мусорный скандал. Не хотят ярославцы чужого мусора — и своего навалом. И мы в редакции подумали: можем же сами помочь городу с мусором. Точнее с его сортировкой. Мусороперерабатывающий завод ради этого строить не надо. Можно просто пойти и собственный мусор сдать раздельно? Для этого ведь в Ярославле даже придумали карту мест, где принимают стекло, батарейки, пластик, картон. Но действительно ли она работает, эта карта? Может ли город цивилизованно принимать и сортировать бытовые отходы ещё на стадии «мусорка у дома»?
Редакция начинает эксперимент. Мы заводим «мусорный дневник». В режиме онлайн на сотрудниках редакции проверим, легко ли (возможно ли) в Ярославле сдавать мусор раздельно, если очень хочется, и проверим, работает ли карта такого сбора.
Хотите присоединиться? Будем рады!
Что для этого нужно:
Как подготовить мусор к раздельному сбору:
— Рассортированный мусор должен быть сухим и чистым, потому что остатки еды начнут гнить, и переработать пакет, испачканный остатками пищи, будет невозможно.
Если вы не хотите кататься по всему городу в поисках пунктов приёма, всё можно сдать одним махом и в одном месте на экологических акциях. Ближайшая пройдёт в эту субботу, 14 апреля, с 16 до 17 часов на улице Сахарова, 29а за автозаправкой. Кстати, там новичкам в раздельном сборе мусора помогут его правильно рассортировать, объяснят, чем отличаются друг от друга шесть видов пластика, и расскажут о прочих хитростях.
Фото: Александра Савельева
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