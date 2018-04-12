Начнём с себя: как ярославцам сдать мусор раздельно

Накопили пластиковых бутылок? Сдавайте!

Ярославль трясёт мусорный скандал. Не хотят ярославцы чужого мусора — и своего навалом. И мы в редакции подумали: можем же сами помочь городу с мусором. Точнее с его сортировкой. Мусороперерабатывающий завод ради этого строить не надо. Можно просто пойти и собственный мусор сдать раздельно? Для этого ведь в Ярославле даже придумали карту мест, где принимают стекло, батарейки, пластик, картон. Но действительно ли она работает, эта карта? Может ли город цивилизованно принимать и сортировать бытовые отходы ещё на стадии «мусорка у дома»?

Редакция начинает эксперимент. Мы заводим «мусорный дневник». В режиме онлайн на сотрудниках редакции проверим, легко ли (возможно ли) в Ярославле сдавать мусор раздельно, если очень хочется, и проверим, работает ли карта такого сбора.

Хотите присоединиться? Будем рады!

Что для этого нужно:

Посмотрите интерактивную карту мест, где можно сдать разложенный по разным пакетикам мусор. Найдите ближайшие к вам пункты. Посмотрите, действительно ли эти пункты работают. Сделайте снимок и добавьте короткое пояснение. Фото можно опубликовать у себя с хештегом #стопмусор или залить в наш редакционный альбом «ВКонтакте».

Как подготовить мусор к раздельному сбору:

— Рассортированный мусор должен быть сухим и чистым, потому что остатки еды начнут гнить, и переработать пакет, испачканный остатками пищи, будет невозможно.

Если вы не хотите кататься по всему городу в поисках пунктов приёма, всё можно сдать одним махом и в одном месте на экологических акциях. Ближайшая пройдёт в эту субботу, 14 апреля, с 16 до 17 часов на улице Сахарова, 29а за автозаправкой. Кстати, там новичкам в раздельном сборе мусора помогут его правильно рассортировать, объяснят, чем отличаются друг от друга шесть видов пластика, и расскажут о прочих хитростях.