Вскрыли конверты на конкурсе регионального оператора, который будет контролировать все свалки

Окончательно фирму-оператора назовут не сегодня

Сегодня специальная комиссия конкурса по выбору регионального оператора, который займётся всем мусором в Ярославской области, вскрыла конверты с заявками.

Накануне был последний день для всех компаний, желающих заявиться и получить контракт на 8,8 лет на 16 миллиардов рублей.

— Мы сегодня вскрывали конверты, проверяли комплектность документов конкурсного отбора, — рассказал один из членов комиссии Александр Тарасенков. — Саму суть заявок будем рассматривать на следующем заседании.

Всего же на конкурс заявились две фирмы. Кто они — станет известно в ближайшие сутки.

Тем временем ярославцы подписывают петицию и собираются на митинг против московского мусора на нашем полигоне. Напомним, губернатор заявил, что готов помочь Москве и разместить под Ярославлем 200 тысяч отходов из столицы. Его заявление вызвало резкий негатив среди жителей Ярославля. Может ли наш полигон позволить себе такое? Чем это всё грозит закончиться, разбираемся в материале.