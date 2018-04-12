Как в 90-е: ярославца избили за сотовый телефон

Двое парней накинулись на прохожего ради его сотового

«Телефон есть? А если найду?» — эта фраза давно разошлась юмором в стиле 90-х по социальным сетям. Никто не воспримет сегодня её всерьёз. Вот только в самом центре Рыбинска местный житель попался на глаза двум парням, которые совсем не шутили.

20-летний юноша возвращался домой с ночной смены, когда к нему подошли двое пьяных парней. После пары фраз они накинулись на него с кулаками, избили и забрали рюкзак с сотовым телефоном, банковскими картами и другими личными вещами.

— Сообщение в полицию поступило из больницы, куда потерпевший пришёл сам, — рассказали в региональном управлении Росгвардии. — Молодого человека госпитализировали с телесными повреждениями.

А сотрудники Росгвардии кинулись в погоню и задержали 21 и 23-летнего жителей Рыбинска, в отношении которых сейчас возбудили уголовное дело за грабёж.

В Ярославле сейчас скрывается опасный преступник, сбежавший из колонии. В управлении службы исполнения наказаний предупредили: он может грабить прохожих.