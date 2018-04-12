|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Как в 90-е: ярославца избили за сотовый телефон
12 апреля 2018 12:21
1 692 2
«Телефон есть? А если найду?» — эта фраза давно разошлась юмором в стиле 90-х по социальным сетям. Никто не воспримет сегодня её всерьёз. Вот только в самом центре Рыбинска местный житель попался на глаза двум парням, которые совсем не шутили.
20-летний юноша возвращался домой с ночной смены, когда к нему подошли двое пьяных парней. После пары фраз они накинулись на него с кулаками, избили и забрали рюкзак с сотовым телефоном, банковскими картами и другими личными вещами.
— Сообщение в полицию поступило из больницы, куда потерпевший пришёл сам, — рассказали в региональном управлении Росгвардии. — Молодого человека госпитализировали с телесными повреждениями.
А сотрудники Росгвардии кинулись в погоню и задержали 21 и 23-летнего жителей Рыбинска, в отношении которых сейчас возбудили уголовное дело за грабёж.
В Ярославле сейчас скрывается опасный преступник, сбежавший из колонии. В управлении службы исполнения наказаний предупредили: он может грабить прохожих.
Фото: Александра Савельева
Далее: «Мы приложим все усилия»: «Ростовский кремль» намерен отобрать у нью-йоркского музея картину Малевича
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
ожидаемо что зрители... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров