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«Мы приложим все усилия»: «Ростовский кремль» намерен отобрать у нью-йоркского музея картину Малевича

12 апреля 2018 12:34
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живопись, искусство, картины, Ростов Великий, музей

Сотрудники музея «Ростовский кремль» решили заполучить подлинник картины Казимира Малевича «Самовар», написанной ориентировочно в 1913 году. Сейчас полотно находится в музее современного искусства в американском Нью-Йорке, а в ростовском музее — копия.

— Когда именно и как картина была подменена, точно неизвестно, — говорят в «Ростовском кремле». — Мы приложим максимальные усилия, чтобы вернуть картину.

Сейчас сотрудники музея проводят собственное расследование. Параллельно с этим дело завели и в полиции. Рассказали о пропаже ростовцы и в Министерство культуры.

Выяснилось, что подменили в музее и картину Любови Поповой. Её также намерены вернуть.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Ростовский музей-заповедник
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