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В Ярославле за миллионный долг магазин расплатился цепочками и кольцами
12 апреля 2018 12:21
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В Ярославле магазин, торгующий украшениями, накопил громадный долг перед ювелирным заводом — больше 1,4 миллиона рублей. То ли украшения плохо продавались, то ли владелец решил просто не рассчитываться с поставщиками, но выплачивать свой долг магазин не торопился.
— Приставы приходят в данный магазин не в первый раз, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — В октябре прошлого года в этом магазине уже арестовали 48 украшений на сумму больше 400 тысяч.
В этот раз судебные приставы собрали золотых колец, цепочек и серёжек больше, чем на миллион рублей.
Фото: УФССП
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