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В Ярославле суд вынес приговор пьяному водителю, насмерть сбившему тракториста
12 апреля 2018 11:51
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Суд вынес приговор 30-летнему водителю ВАЗа, который в октябре прошлого года насмерть сбил молодого тракториста.
ДТП произошло на Юго-Западной окружной дороге возле дома 29 на улице Нефтяников после полуночи, 21-летний мужчина стоял возле трактора-погрузчика, когда ВАЗ-21214 сначала сбил его, а потом врезался в трактор. Мужчина скончался на месте.
— Медицинское освидетельствование показало, что водитель ВАЗа был пьяным, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
После расследования уголовное дело направили в суд.
Суд приговорил 30-летнего ярославца к лишению свободы на два года и три месяца в колонии-поселении и лишил водительских прав на три года.
Фото: Александра Савельева
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