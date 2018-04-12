В Ярославле суд вынес приговор пьяному водителю, насмерть сбившему тракториста

Авария произошла поздно ночью

Суд вынес приговор 30-летнему водителю ВАЗа, который в октябре прошлого года насмерть сбил молодого тракториста.

ДТП произошло на Юго-Западной окружной дороге возле дома 29 на улице Нефтяников после полуночи, 21-летний мужчина стоял возле трактора-погрузчика, когда ВАЗ-21214 сначала сбил его, а потом врезался в трактор. Мужчина скончался на месте.

— Медицинское освидетельствование показало, что водитель ВАЗа был пьяным, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

После расследования уголовное дело направили в суд.

Суд приговорил 30-летнего ярославца к лишению свободы на два года и три месяца в колонии-поселении и лишил водительских прав на три года.