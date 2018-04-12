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В Ярославском районе 37-летнего мужчину нашли мёртвым недалеко от дома
12 апреля 2018 11:33
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В Ярославском районе нашли мёртвым 37-летнего мужчину. Дмитрия Южакова искали три месяца. 13 января он ушёл из дома в посёлке Михайловский и больше родные его не видели.
Вчера тело мужчины обнаружили недалеко от дома.
— Смерть не связана с криминалом, — рассказала волонтёр «ЯрСпаса» Елена Гусева.
В Ярославле до сих пор продолжают искать Кирилла Климова, который таинственно пропал 21 ноября 2017 года.
Фото: "ЯрСпас"
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