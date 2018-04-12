В Ярославском районе 37-летнего мужчину нашли мёртвым недалеко от дома

Мужчину нашли в посёлке Михайловское

В Ярославском районе нашли мёртвым 37-летнего мужчину. Дмитрия Южакова искали три месяца. 13 января он ушёл из дома в посёлке Михайловский и больше родные его не видели.

Вчера тело мужчины обнаружили недалеко от дома.

— Смерть не связана с криминалом, — рассказала волонтёр «ЯрСпаса» Елена Гусева.

В Ярославле до сих пор продолжают искать Кирилла Климова, который таинственно пропал 21 ноября 2017 года.