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Кабинки с отоплением и места для молодожёнов: ярославцам показали, каким будет колесо обозрения
12 апреля 2018 10:20
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Дизайнеры института развития стратегических инициатив решили показать ярославцам, как будет выглядеть колесо обозрения, которое строят возле концертно-зрелищного центра «Миллениум». Они разработали макеты, на которых визуально видно, как аттракцион будет выглядеть.
— Наши колёса обозрений — это аттракционы нового поколения, — рассказали в московской компании «Триколор», которая устанавливает конструкцию. — Они оборудованы комфортабельными всесезонными кабинами с обогревом зимой и кондиционированием летом, отвечают современному мировому уровню комфорта и безопасности.
Над проектом работают с 2016 года. Место для установки аттракциона выбрали не сразу — рассматривали несколько вариантов.
— Была проделана большая работа по подбору площадки для размещения аттракциона, направленная в первую очередь на бережное отношение к основным охраняемым панорамам и видам, а также возможным визуальным связям архитектурных доминант, — уточнили в мэрии Ярославля.
Сейчас рабочие уже вовсю устанавливают аттракцион. 65-метровое колесо обозрения должны запустить уже ко Дню города.
Фото: ИРСИ
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