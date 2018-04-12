В Ярославле начали проверять, сможем ли мы принять московский мусор

Мусор сортируют в закрытых помещениях

После заявления губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о том, что к региону обратились столичные власти с просьбой о размещении на ярославском полигоне московского мусора, эксперты и члены общественной палаты начали проверки. Вчера сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области вместе с представителями общественности проверили, как работает одна из двух организаций по сортировке мусора.

Специалисты оценили соответствие требованиям экологической безопасности всего цикла работы предприятия «Торгвторма». Мусор сортируют в закрытом помещении, площадки расположены в промышленных зонах, вдали от жилых домов. Во время сортировки из мусора отбирают пластик, стекло, макулатуру и металл, что позволяет вывозить на полигон меньше отходов. Мощность каждой из сортировочных линий — 45 тысяч тонн в год, количество отобранных вторичных ресурсов — примерно 9 тысяч тонн в год.

— В регионе идет подготовка к запуску с 1 сентября системы единого регионального оператора, и особое внимание сегодня уделяется направлению сортировки твердых коммунальных отходов, — рассказал начальник отдела по обороту ТКО Артем Назаров. — Сейчас планируется строительство семи мусоросортировочных станций мощностью до 300 тысяч тонн в разных районах области, что позволит значительно снизить объем размещаемых на полигонах отходов. В том числе прорабатывается возможность реализации инвестиционного проекта по созданию мусороперерабатывающего комплекса на базе полигона ТКО «Скоково».

В правительстве области сообщили, что проведенная в 2017 году ревизия показала, что общая остаточная вместимость полигона составляет более 5 миллионов тонн. Объем отходов, размещаемых на полигоне ежегодно, — 280 тысяч тонн.

— Нам интересно состояние отрасли оборота твердых коммунальных отходов и в связи с экологической безопасностью жителей региона, и в рамках совместной с региональным правительством проработки предложения о взаимодействии с правительством Москвы в области оборота ТКО, — рассказал член комиссии по ЖКХ общественной палаты Ярославской области Евгений Чуркин. — Губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым данный вопрос был вынесен на обсуждение общественности. Будет проведена тщательная проработка поступившего предложения с учетом мнения экспертов и новых перспектив для региона. В частности, это поступление трансферта в объеме полумиллиарда рублей, который может быть использован для развития региональной отрасли обращения с ТКО, включая проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности и модернизацию полигона «Скоково».

Окончательное решение о размещении отходов в объеме 200 тысяч тонн на полигоне «Скоково» будет принято руководством региона только после завершения совместной с общественными организациями и экспертами проверки в сфере оборота твердых коммунальных отходов.