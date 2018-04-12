×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

В Ярославле начали проверять, сможем ли мы принять московский мусор

12 апреля 2018 10:01
1 490 7
мусор, Ярославль, мусорный скандал

После заявления губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о том, что к региону обратились столичные власти с просьбой о размещении на ярославском полигоне московского мусора, эксперты и члены общественной палаты начали проверки. Вчера сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области вместе с представителями общественности проверили, как работает одна из двух организаций по сортировке мусора.

Специалисты оценили соответствие требованиям экологической безопасности всего цикла работы предприятия «Торгвторма». Мусор сортируют в закрытом помещении, площадки расположены в промышленных зонах, вдали от жилых домов. Во время сортировки из мусора отбирают пластик, стекло, макулатуру и металл, что позволяет вывозить на полигон меньше отходов. Мощность каждой из сортировочных линий — 45 тысяч тонн в год, количество отобранных вторичных ресурсов — примерно 9 тысяч тонн в год.

— В регионе идет подготовка к запуску с 1 сентября системы единого регионального оператора, и особое внимание сегодня уделяется направлению сортировки твердых коммунальных отходов, — рассказал начальник отдела по обороту ТКО Артем Назаров. — Сейчас планируется строительство семи мусоросортировочных станций мощностью до 300 тысяч тонн в разных районах области, что позволит значительно снизить объем размещаемых на полигонах отходов. В том числе прорабатывается возможность реализации инвестиционного проекта по созданию мусороперерабатывающего комплекса на базе полигона ТКО «Скоково».

В правительстве области сообщили, что проведенная в 2017 году ревизия показала, что общая остаточная вместимость полигона составляет более 5 миллионов тонн. Объем отходов, размещаемых на полигоне ежегодно, — 280 тысяч тонн.

— Нам интересно состояние отрасли оборота твердых коммунальных отходов и в связи с экологической безопасностью жителей региона, и в рамках совместной с региональным правительством проработки предложения о взаимодействии с правительством Москвы в области оборота ТКО, — рассказал член комиссии по ЖКХ общественной палаты Ярославской области Евгений Чуркин. — Губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым данный вопрос был вынесен на обсуждение общественности. Будет проведена тщательная проработка поступившего предложения с учетом мнения экспертов и новых перспектив для региона. В частности, это поступление трансферта в объеме полумиллиарда рублей, который может быть использован для развития региональной отрасли обращения с ТКО, включая проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности и модернизацию полигона «Скоково».

Окончательное решение о размещении отходов в объеме 200 тысяч тонн на полигоне «Скоково» будет принято руководством региона только после завершения совместной с общественными организациями и экспертами проверки в сфере оборота твердых коммунальных отходов.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Правительство Ярославской области
Продажа авто, мото
Далее: Звёздная карьера: рассказываем, как стать космонавтом

Новое на сайте
Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут

Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут
Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов

Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов
Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом

Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом
«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу
Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Фильм недели
позавчера
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Комментарии (4): «„Зеркало“ — антимещанское... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
Комментарии (9): ожидаемо что зрители... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,72 62,44
EUR 76,30 76,99
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 12.04
USD 64,06 1,69
EUR 79,28 2,43
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.