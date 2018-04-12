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Больше семи тысяч человек подписали петицию против московского мусора в Ярославле
12 апреля 2018 07:29
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Набирает обороты кампания против ввоза московского мусора в Ярославскую область. На сайте петиций Change.org люди активно подписывают петицию, адресованную в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
— Ярославской области грозит экологическая катастрофа. Нужно остановить ввоз московского мусора в наш город! — считает создатель петиции Наталья Ярославская.
Электронное требование подписали уже больше семи тысяч человек.
Скандал в Ярославле разразился, когда власти признали — есть всё-таки решение помочь Подмосковью и размещать его мусор на нашем полигоне «Скоково». Эта новость вызвала гневную реакцию. Люди возмущены тем, что это решение принимается без общественного обсуждения. Мы разбирались в этой запутанной истории. Читайте наш материал о том, с чего всё началось и чем грозит закончиться.
Фото: Александра Савельева
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