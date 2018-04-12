×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Больше семи тысяч человек подписали петицию против московского мусора в Ярославле

12 апреля 2018 07:29
2 003 3
мусор, Ярославль, Москва, мусорный скандал

Набирает обороты кампания против ввоза московского мусора в Ярославскую область. На сайте петиций Change.org люди активно подписывают петицию, адресованную в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

— Ярославской области грозит экологическая катастрофа. Нужно остановить ввоз московского мусора в наш город! — считает создатель петиции Наталья Ярославская.

Электронное требование подписали уже больше семи тысяч человек.

Скандал в Ярославле разразился, когда власти признали — есть всё-таки решение помочь Подмосковью и размещать его мусор на нашем полигоне «Скоково». Эта новость вызвала гневную реакцию. Люди возмущены тем, что это решение принимается без общественного обсуждения. Мы разбирались в этой запутанной истории. Читайте наш материал о том, с чего всё началось и чем грозит закончиться.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: У входа в Юбилейный парк сгорел автомобиль

Новое на сайте
Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут

Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут
Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов

Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов
Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом

Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом
«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу
Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Фильм недели
позавчера
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Комментарии (4): «„Зеркало“ — антимещанское... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
Комментарии (9): ожидаемо что зрители... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,00 62,89
EUR 76,80 77,79
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 12.04
USD 64,06 1,69
EUR 79,28 2,43
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.