У входа в Юбилейный парк сгорел автомобиль

Машина была вся измята

Вчера поздним вечером на Пятёрке произошёл странный пожар. У входа в Юбилейный парк загорелся автомобиль.

— Машина была помятая и вместо белого цвета вся черная. Сгорела полностью. Из нее отовсюду шел густой дым, — рассказала очевидец произошедшего Olya Falsen.

Причины возгорания пока неизвестны.

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