У входа в Юбилейный парк сгорел автомобиль

|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Вчера поздним вечером на Пятёрке произошёл странный пожар. У входа в Юбилейный парк загорелся автомобиль.
— Машина была помятая и вместо белого цвета вся черная. Сгорела полностью. Из нее отовсюду шел густой дым, — рассказала очевидец произошедшего Olya Falsen.
Причины возгорания пока неизвестны.
Читайте также: Сам пострадал и пассажиров покалечил. «Пятёрка» на полном ходу влетела в грузовик.
Фото: Евгений Лубенин
Далее: Тест: Юра, мы все узнали!
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
ожидаемо что зрители... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров