В Ярославле пикетчиков против московского мусора облили водой

Машины освежили площадь и пикетчиков

Сегодня в Ярославле прошли одиночные пикеты против ввоза московского мусора в Ярославскую область. Несколько человек встали на Советской площади на расстоянии друг от друга (так пикет считается одиночным и не требует согласования). Люди пришли с плакатами «Нет московскому мусору!», «Ярославль — не свалка для мусора!», «Позор продажным общественникам!».

В этот момент по площади кружили поливальные машины.

- С утра на площади начала по кругу ездить уборочная техника. Несколько тракторов, несколько поливаек. И ладно бы, они действительно убирали площадь (после чего? На улице ноль вообще), так они мощной струёй и высокой скоростью гоняли пикетчиков, туристов, сотрудников полиции. Именно по краю площади, — рассказали участники пикета.

Протестовали сегодня проотив намерений властей ввозить в регион мусор из Москвы. Об проработке этого вопроса рассказал вчера губернатор Дмитрий Миронов. Сегдня в правительстве объяснили позицию насчёт столичных отходов.