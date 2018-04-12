|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле пикетчиков против московского мусора облили водой
11 апреля 2018 22:59
42 0
Сегодня в Ярославле прошли одиночные пикеты против ввоза московского мусора в Ярославскую область. Несколько человек встали на Советской площади на расстоянии друг от друга (так пикет считается одиночным и не требует согласования). Люди пришли с плакатами «Нет московскому мусору!», «Ярославль — не свалка для мусора!», «Позор продажным общественникам!».
В этот момент по площади кружили поливальные машины.
- С утра на площади начала по кругу ездить уборочная техника. Несколько тракторов, несколько поливаек. И ладно бы, они действительно убирали площадь (после чего? На улице ноль вообще), так они мощной струёй и высокой скоростью гоняли пикетчиков, туристов, сотрудников полиции. Именно по краю площади, — рассказали участники пикета.
Протестовали сегодня проотив намерений властей ввозить в регион мусор из Москвы. Об проработке этого вопроса рассказал вчера губернатор Дмитрий Миронов. Сегдня в правительстве объяснили позицию насчёт столичных отходов.
Фото: Вадим Гурьянов
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
ожидаемо что зрители... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров