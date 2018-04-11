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Ярославские дети сколотят 500 скворечников
11 апреля 2018 21:15
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К общегородскому субботнику ярославские дети сколотят 500 скворечников. Мастерить будут все — и школьники, и даже детсадовцы. Дети уже начали делать домики для птиц и даже провели конкурс на лучший скворечник. Посмотреть самые красивые домики можно в Юбилейном парке.
— Вместе с ребятами мы наблюдаем и изучаем птиц, получаем полезные знания. Все наши ребята знают, что птицы необходимы городу, а больше всего нам не хватает птичьих песен, — поясняет Наталья Паршутина, заведующая биологическим отделом ярославского юннатского центра «Радуга». — В середине апреля свой дом ищут трясогузки, горихвостки, мухоловки. Они хоть и редки, но встречаются в Ярославле.
Справка 76.ru
Фото: мэрия Ярославля
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