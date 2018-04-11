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Город

Единодушное нет: ярославцы выступили против строительства 24-этажных домов за Волгой

11 апреля 2018 18:42
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стройка, Ярославль, Заволжский район

В Заволжском районе снова бунтуют против высотной застройки. Но на этот раз не в Тверицах, а на Красноборской. Здесь хотят построить пять домов высотой от 10 до 24 этажей. Дома планировали выставить вдоль Красноборской улицы, напротив улицы Папанина.

Местные против — тут они отдыхают, гуляют с детьми, катаются на велосипедах. Именно на этом месте — сосновый бор и берёзовая роща, которые, видимо, пойдут под бензопилу при стройке.

— У нас в этом районе и так нет приличных мест, где можно погулять. Так хотят ещё вместо бора воткнуть эти коробки! — возмутились местные жители. — Плюс строительная техника угробит и без того убитую дорогу.

Сегодня в администрации Заволжского района прошли публичные слушания. Пришли 138 человек. Из них 120 проголосовали против застройки.

Впрочем, по высоткам в Тверицах тоже были публичные слушания. И жители тоже выступали против высотной застройки. Но, похоже, толку от этого мало — стройку всё равно планируют, и это явно будет не малоэтажное строительство. Дело дошло до народного схода.

Михаил Контуев
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Фото: Евгений Барышников
Продажа авто, мото
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