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Общественная палата: надо создать экологический совет, который оценит риски от московского мусора
11 апреля 2018 16:47
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Председатель общественного совета Ярославской области Сергей Берёзкин рассказал о вчерашней встрече в правительстве региона, на которой стало известно о том, что правительство Москвы попросило разместить их мусор на полигоне «Скоково» в Ярославле. Дело в том, что сразу несколько членов палаты возмутились — их не спросили, принимая решение о ввозе мусора в регион. Берёзкин объяснил, как всё было.
— На совещании были представители исполнительной, законодательной власти и члены общественной палаты, которые участвуют в проектах, связанных с экологией, то есть те, кто близок к этим вопросам, — рассказал Берёзкин.
Представители общественной палаты на собрании сказали, что для принятия окончательного решения по размещению столичного мусора необходимо провести общественные обсуждения и экспертную проработку вопросов.
— На эмоциях этот вопрос сложно оценивать, — сказал председатель общественной палаты. — Было решено создать общественный экологический совет при губернаторе Ярославской области, который оценит возможные риски и последствия от размещения на полигоне «Скоково» дополнительного мусора.
Сегодня заместитель председателя правительства Роман Колесов рассказал, как планируют ввозить московские отходы на ярославский полигон.
Тем временем ярославцы постят в соцсетях мемы на тему мусора на местном полигоне.
Фото: Александра Савельева
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