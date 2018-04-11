Общественная палата: надо создать экологический совет, который оценит риски от московского мусора

По мнению председателя общественной палаты, прежде чем принять решение по московскому мусору, риски должны оценить экологи

Председатель общественного совета Ярославской области Сергей Берёзкин рассказал о вчерашней встрече в правительстве региона, на которой стало известно о том, что правительство Москвы попросило разместить их мусор на полигоне «Скоково» в Ярославле. Дело в том, что сразу несколько членов палаты возмутились — их не спросили, принимая решение о ввозе мусора в регион. Берёзкин объяснил, как всё было.

— На совещании были представители исполнительной, законодательной власти и члены общественной палаты, которые участвуют в проектах, связанных с экологией, то есть те, кто близок к этим вопросам, — рассказал Берёзкин.

Представители общественной палаты на собрании сказали, что для принятия окончательного решения по размещению столичного мусора необходимо провести общественные обсуждения и экспертную проработку вопросов.

— На эмоциях этот вопрос сложно оценивать, — сказал председатель общественной палаты. — Было решено создать общественный экологический совет при губернаторе Ярославской области, который оценит возможные риски и последствия от размещения на полигоне «Скоково» дополнительного мусора.

Сегодня заместитель председателя правительства Роман Колесов рассказал, как планируют ввозить московские отходы на ярославский полигон.

Тем временем ярославцы постят в соцсетях мемы на тему мусора на местном полигоне.