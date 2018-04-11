В реку в Ярославской области вылили куриный помёт

Помёт попал в реку с птицефабрики

Если уж загадить Ярославскую область, то по полной. В Тутаевском районе в реку вылили куриный помёт. Да так, что воды в реке практически не видно.

Выяснилось, что помёт в реку Ковать попал с птицефабрики в посёлке Фоминское Тутаевского района. Проверку проводят департамент охраны окружающей среды и природоохранная прокуратура.

— Мы забрали пробы воды, по которым сможем выявить виновника. Река не является водозаборной, и на качестве водоснабжения населения ситуация не скажется, — рассказал заместитель председателя комитета в области охраны окружающей среды Владимир Сафонов.

По факту загрязнения реки возбудили дело об административном правонарушении.

Туго придётся жителям Ярославской области. Ежедневно из Москвы к нам будут возить по 500 тонн мусора. А жители Ростовского района уже несколько дней пьют воду с навозом.