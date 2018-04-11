«Пойдём до конца»: коммунистов отправили митинговать против ввоза мусора к туалетному фонтану

Глава регионального обкома КПРФ Александр Воробьёв устроит у Знаменской башни митинг против ввоза на ярославский полигон мусора из Москвы

Лидеру ярославского обкома КПРФ Александру Воробьёву власти отказались согласовывать проведение митинга против ввоза московского мусора на ярославский полигон в том месте, которое он заявил.

— Ему предложено провести митинг в сквере 50-летия ВЛКСМ либо ином другом пригодном для целей этого мероприятия месте, — уточнила глава администрации Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова. — Это связано с тем, что в этот день у Знаменской башни будет проходить ранее согласованная с управлением по молодежной политики мэрии Ярославля акция «Убери свой город».

Сквер 50-летия ВЛКСМ находится на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы. В том месте, где находится так называемый туалетный фонтан. Который, к слову, не доделан и законсервирован, а вокруг — стоит забор из-за недоуложенной плитки.

Власти уверяют, что на полигоне полно свободного места под мусор

— Ни на какие уговоры администрации мы не пойдём, — отрезал Александр Воробьёв. — Митинг будет у Знаменской башни. И точка. Даже если его не согласуют.

Воробьёв сказал, что даже готов сесть на 15 суток, потому что считает, что бороться против ввоза столичного мусора нужно изо всех сил.

— Нам нужно место, куда митингующим будет легко добраться из любых точек города, — добавил лидер КПРФ. — Но, самое главное, митинг должен быть на видном месте. Место у Знаменской башни нам подходит идеально — в это время здесь будет проходить мимо много людей и проезжать машин и троллейбусов. Ярославцы должны видеть наш протест.

Сегодня в Ярославле около 20 человек уже выходили с пикетами на площадь перед зданием областного правительства. Они также выступили против ввоза сюда мусора из столицы. А привозить сюда собираются по 120 грузовиков каждый день.

Каждый день в Ярославле планируют выгружать по 500 тонн мусора из Москвы

О своём решении принимать тонны мусора из Москвы губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил жителям региона вчера вечером. Правда, он отметил, что решение принимал не в одиночку, а вместе с общественниками. Общественники же, услышав об этом, сильно удивились.

Ранее представители от региональной власти заявляли, что информация по этому поводу — слухи и враньё. Но эта тема не уходила из повестки дня, потому что её постоянно муссировал лидер ярославских коммунистов Александр Воробьёв. Они устроят 18 апреля в 18 часов митинг у Знаменской башни, куда и приглашают всех, кто против ввоза столичного мусора на ярославский полигон (митинг пока не согласован).