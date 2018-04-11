В знак любви молодожёны в Ярославле надели наручники. А снять не смогли

Молодожёны не смогли сами снять наручники и вызвали спасателей

В Ярославле на свадьбе родственники молодожёнов решили дополнительно скрепить их узы брака и надели на пару наручники. Всем было весело, пока пара не решила их снять. Никто из гостей не смог вспомнить, где же лежат ключи. Пришлось звать спасателей.

— За 10 минут спасатели справились с трудным заданием, вручили наручники молодым на счастье, — рассказали в центре гражданской защиты по Ярославской области.

Ещё на один необычный вызов спасателям центра гражданской защиты пришлось выехать в Дзержинский район Ярославля. Женщина не смогла самостоятельно снять обручальное кольцо и обратилась за помощью.