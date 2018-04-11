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В знак любви молодожёны в Ярославле надели наручники. А снять не смогли
11 апреля 2018 16:10
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В Ярославле на свадьбе родственники молодожёнов решили дополнительно скрепить их узы брака и надели на пару наручники. Всем было весело, пока пара не решила их снять. Никто из гостей не смог вспомнить, где же лежат ключи. Пришлось звать спасателей.
— За 10 минут спасатели справились с трудным заданием, вручили наручники молодым на счастье, — рассказали в центре гражданской защиты по Ярославской области.
Ещё на один необычный вызов спасателям центра гражданской защиты пришлось выехать в Дзержинский район Ярославля. Женщина не смогла самостоятельно снять обручальное кольцо и обратилась за помощью.
Фото: Центр гражданской защиты
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