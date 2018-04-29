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Французская школьница в Ярославле впервые попробовала сметану
29 апреля 2018 10:00
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Когда французская школьница Ежини Алле приехала в Ярославль по обмену, её сразу спросили: «Скажи, что ты знаешь по-русски?». Девочка с радостью выпалила: «Это окно?». Причём, именно с вопросительной интонацией. Ежини вообще нравятся все словосочетания, начинающиеся с местоимения «это». Ещё она может сказать: «Это книга. Это квартира».
Ежини приехала в Ярославль из города-побратима Пуатье. Два дня она жила в Москве, а потом поехала на неделю в ярославскую семью.
— Красивые церкви, красивая архитектура, очень вкусная еда. Пельмени, борщ, щи. А ещё сметана! У нас во Франции нет сметаны. Я первый раз её попробовала, — рассказала Ежини.
Ярославль по сравнению с Пуатье показался девушке огромным. Наплевать, что дороги разбитые, зато такие большие. Вот в Пуатье улочки маленькие. Но без ям.
— А то, что грязь везде — подумаешь! Во Франции то же самое.
Мы в Ярославле жалуемся на собачьи кучки, а Ежини говорит: в Пуатье они повсюду, никто там с совочками не ходит.
— А по улицам Парижа и вовсе крысы бегают.
Прямо как у нас.
Неизвестно, что так запало в душу французской школьницы: сметана, улицы или церкви, но, когда она уезжала, то не могла сдержать слёз.
— Обязательно приеду ещё, — пообещала французская школьница.
Фото: Яна Павлова
Видео: Лев Белков
Далее: 15.04.2018 Подари свою внешность слуге. Как ярославский иллюстратор ищет героев для книг Акунина
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