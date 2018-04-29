Французская школьница в Ярославле впервые попробовала сметану

Ежини — справа

Когда французская школьница Ежини Алле приехала в Ярославль по обмену, её сразу спросили: «Скажи, что ты знаешь по-русски?». Девочка с радостью выпалила: «Это окно?». Причём, именно с вопросительной интонацией. Ежини вообще нравятся все словосочетания, начинающиеся с местоимения «это». Ещё она может сказать: «Это книга. Это квартира».

Ежини приехала в Ярославль из города-побратима Пуатье. Два дня она жила в Москве, а потом поехала на неделю в ярославскую семью.

— Красивые церкви, красивая архитектура, очень вкусная еда. Пельмени, борщ, щи. А ещё сметана! У нас во Франции нет сметаны. Я первый раз её попробовала, — рассказала Ежини.

Ярославль по сравнению с Пуатье показался девушке огромным. Наплевать, что дороги разбитые, зато такие большие. Вот в Пуатье улочки маленькие. Но без ям.

— А то, что грязь везде — подумаешь! Во Франции то же самое.

Мы в Ярославле жалуемся на собачьи кучки, а Ежини говорит: в Пуатье они повсюду, никто там с совочками не ходит.

— А по улицам Парижа и вовсе крысы бегают.

Прямо как у нас.

Неизвестно, что так запало в душу французской школьницы: сметана, улицы или церкви, но, когда она уезжала, то не могла сдержать слёз.

— Обязательно приеду ещё, — пообещала французская школьница.