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Город

«Глаза режет и кожа слезает»: власти заявили, что проблемы с водой в Ростове решены

11 апреля 2018 14:28
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ЧП, ЖКХ, Ростов Великий, вода в Ростове

В Ярославской области власти отрапортовали — качество воды в Ростовском районе соответствует норме. Они рассказали, что удалось решить проблему, которая возникла после попадания навоза в городской водопровод.

— По результатам анализа проб, проведенного лабораторией Роспотребнадзора, вода, поступающая в систему водоснабжения Ростова, соответствует установленным гигиеническим нормативам и безопасна для здоровья населения, — сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Сотрудники нашего департамента совместно с природоохранной прокуратурой проводят проверку по факту загрязнения реки Устье.

Жители Ростова поделились на две части. Одни говорят, что вода из кранов действительно потекла нормальная, другие уверяют, что её качество, мягко говоря, далеко от идеала.

— Я сегодня все перенюхала, утром даже вскипятила для пробы — не воняет, — пишет Вера Кунаева. — А у соседа напротив воняет.

— Глаза режет хлорка, а кожа слезает или краснеет, — сообщил Иван Пономарёв. — А так вроде и нечего.

С прошлой недели более 20 тысяч жителей Ростовского района мучаются из-за того, что у них из кранов течёт вонючая и мутная вода. Случилось это из-за того, что в реку Устье вместе с талым снегом попал навоз с полей местного сельхозпредприятия.

Из-за попавшего в водопровод навоза произошёл крупный скандал: более 200 ростовцев вышли на митинг, а один бывший житель города даже устроил одиночный пикет в Москве у стен Кремля.

Люди скупили всю питьевую воду в супермаркетах и стали ездить за город на святой источник. Потому что водопроводную воду не то что нельзя пить, ею стало даже невозможно умыться. Власти пригнали в город водовозы с чистой водой, и к ним стали выстраиваться очереди. Но всем, конечно, не хватило. Вчера родителям малышей звонили из детских садиков и просили не приводить детей.

На днях запах навоза заглушили хлоркой. Сейчас вода стала уже не такой мутной, но местные жители говорят, что пить её до сих пор нельзя.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева, Михаил Контуев
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