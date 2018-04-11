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Ярославских рыбаков не пустили на лёд Которосли
11 апреля 2018 14:25
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Льду на Которосли решили помочь побыстрее сойти с реки. Сегодня его на фарватере Которосли ломал буксировщик «Шлюзовой».
— Мы предварительно предупредили рыбаков и убрали их со льда реки, — рассказали в центре гражданской защиты по Ярославской области. — Пока буксировщик ломал лёд, рядом дежурили спасатели на аэролодке, чтобы не давать рыбакам выходить на лёд и предупредить возможные происшествия.
В начале недели спасатели сняли с льдины двух подростков. Мальчишки плыли на ней по Волге.
Фото: ЦГЗ по Ярославской области
Видео: Центр гражданской защиты по Ярославской области
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