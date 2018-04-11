Ярославских рыбаков не пустили на лёд Которосли

Реке помогают освободиться ото льда

Льду на Которосли решили помочь побыстрее сойти с реки. Сегодня его на фарватере Которосли ломал буксировщик «Шлюзовой».

— Мы предварительно предупредили рыбаков и убрали их со льда реки, — рассказали в центре гражданской защиты по Ярославской области. — Пока буксировщик ломал лёд, рядом дежурили спасатели на аэролодке, чтобы не давать рыбакам выходить на лёд и предупредить возможные происшествия.

В начале недели спасатели сняли с льдины двух подростков. Мальчишки плыли на ней по Волге.