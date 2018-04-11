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«Мы пойдём в суд»: дочка погибшей в канализации женщины будет разбираться с администрацией
11 апреля 2018 14:22
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Дочка погибшей в канализационном люке женщины собирается через суд добиваться справедливости. Её мама Наталья Алеева упала в открытый люк и захлебнулась. Тело женщины с утра нашёл случайный прохожий.
Мы позвонили в администрацию Ишни, чтобы узнать, кто понесёт наказание за смерть Натальи Алеевой. Но в администрации заявили: мы здесь ни при чём.
— Это территория частная, и к нам не имеет никакого отношения, — сказала первый заместитель главы администрации Анна Гагина.
Однако Фариза сообщила нам совсем другую информацию.
— Это не частная территория. Мы будем судиться, — рассказала девушка.
Наталья Алеева провалилась в канализационный люк поздно вечером 9 апреля. Она обходила огромную лужу, запнулась и упала вниз. Женщина работала воспитателем в детском саду. Её коллеги сообщили, что Наталью любили все, особенно дети. Им так и не сказали, что Наталья к ним больше не придёт. У женщины остались две дочки, младшей всего девять лет. Сейчас следователи устанавливают круг лиц, ответственных за безопасность на той территории.
Фото: Фариза Цаплина
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