«Мы пойдём в суд»: дочка погибшей в канализации женщины будет разбираться с администрацией

Наталья работала воспитателем в детском саду

Дочка погибшей в канализационном люке женщины собирается через суд добиваться справедливости. Её мама Наталья Алеева упала в открытый люк и захлебнулась. Тело женщины с утра нашёл случайный прохожий.

Мы позвонили в администрацию Ишни, чтобы узнать, кто понесёт наказание за смерть Натальи Алеевой. Но в администрации заявили: мы здесь ни при чём.

— Это территория частная, и к нам не имеет никакого отношения, — сказала первый заместитель главы администрации Анна Гагина.

Однако Фариза сообщила нам совсем другую информацию.

— Это не частная территория. Мы будем судиться, — рассказала девушка.

Наталья Алеева провалилась в канализационный люк поздно вечером 9 апреля. Она обходила огромную лужу, запнулась и упала вниз. Женщина работала воспитателем в детском саду. Её коллеги сообщили, что Наталью любили все, особенно дети. Им так и не сказали, что Наталья к ним больше не придёт. У женщины остались две дочки, младшей всего девять лет. Сейчас следователи устанавливают круг лиц, ответственных за безопасность на той территории.