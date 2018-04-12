Тест: Юра, мы все узнали!

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин широко улыбнулся, сказал: «Поехали!» и стал первым человеком, который совершил полёт в космос. С тех пор в этот день во всём мире отмечают День космонавтики, а за рубежом этот день называют Международным днём полёта человека в космос. Вместе с Центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и российским космонавтом-испытателем Олегом Блиновым мы подготовили тест с 11 сложными вопросами о подготовке пилотов, быте в космосе и немного — об истории космических полётов. Пройдите тест и узнайте, возьмут ли вас к звёздам.