Прокуратура выяснила, кто ответит за то, что в Ярославле на девочку упала ледяная глыба

Управляющая компания не почистила крышу

Управляющая компания ответит за то, что в центре Ярославля на девочку упала ледяная глыба. Прокуратура возбудила дело об административном нарушении в отношении «Управляющей организации многоквартирными домами Кировского района». Коммунальщики не почистили крышу на проспекте Толбухина. В результате 2 апреля ледяные глыбы вперемешку со снегом упали на голову 10-летней девочке. Ребёнок получил сотрясение мозга, ушиб позвоночника и черепно-мозговую травму.

— В отношении директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении, — рассказали в прокуратуре Кировского района.

С наступлением весны несколько человек пострадали от падений сосулек с крыш. Одна девочка даже попала в реанимацию.