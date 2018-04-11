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Прокуратура выяснила, кто ответит за то, что в Ярославле на девочку упала ледяная глыба
11 апреля 2018 11:53
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Управляющая компания ответит за то, что в центре Ярославля на девочку упала ледяная глыба. Прокуратура возбудила дело об административном нарушении в отношении «Управляющей организации многоквартирными домами Кировского района». Коммунальщики не почистили крышу на проспекте Толбухина. В результате 2 апреля ледяные глыбы вперемешку со снегом упали на голову 10-летней девочке. Ребёнок получил сотрясение мозга, ушиб позвоночника и черепно-мозговую травму.
— В отношении директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении, — рассказали в прокуратуре Кировского района.
С наступлением весны несколько человек пострадали от падений сосулек с крыш. Одна девочка даже попала в реанимацию.
Фото: Александра Савельева
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