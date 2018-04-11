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Талисман «Локомотива» поздравит с юбилеем медведицу Машу
11 апреля 2018 12:16
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21 апреля в музее-заповеднике готовят большой праздник — медведица Маша будет праздновать свой 30-летний юбилей. Бурая красавица уже проснулась и готова к встрече с гостями. Приехать и поздравить символ Ярославля собирается символ «Локомотива».
— Буду поздравлять Машу с 11 до 14 часов, — рассказал талисман ярославского хоккейного клуба Михаил Кулешов. — Мы впервые встретимся с медведицей.
Сейчас медведь «железнодорожников» придумывает, что ей подарит.
В музее уже придумали программу праздника. Для маленьких посетителей устроят викторины, игры на свежем воздухе, дискотеку, мастер-классы по росписи гипсовых медвежат. Гостям расскажут о жизни ярославской медведицы и покажут, как кормят Машу.
Для двоих медведей ярославского зоопарка тоже устроят праздник в честь их пробуждения. В эти выходные Умку и Топтыжку угостят тортом.
Фото: Александра Савельева
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