Талисман «Локомотива» поздравит с юбилеем медведицу Машу

Миша собирается на день рождения к Маше

21 апреля в музее-заповеднике готовят большой праздник — медведица Маша будет праздновать свой 30-летний юбилей. Бурая красавица уже проснулась и готова к встрече с гостями. Приехать и поздравить символ Ярославля собирается символ «Локомотива».

— Буду поздравлять Машу с 11 до 14 часов, — рассказал талисман ярославского хоккейного клуба Михаил Кулешов. — Мы впервые встретимся с медведицей.

Сейчас медведь «железнодорожников» придумывает, что ей подарит.

В музее уже придумали программу праздника. Для маленьких посетителей устроят викторины, игры на свежем воздухе, дискотеку, мастер-классы по росписи гипсовых медвежат. Гостям расскажут о жизни ярославской медведицы и покажут, как кормят Машу.

Для двоих медведей ярославского зоопарка тоже устроят праздник в честь их пробуждения. В эти выходные Умку и Топтыжку угостят тортом.