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Город

Зарезали из-за чужих разборок: раскрыто громкое убийство в Брагино

11 апреля 2018 11:49
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криминал, убийство, Ярославль, Брагино

За три дня следователи раскрыли убийство, которое произошло в многоэтажке на Ленинградском проспекте. Уже задержан и подозреваемый.

— Им оказался 55-летний мужчина, за плечами у которого несколько судимостей за хищения, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области. — Последний раз он освободился из колонии условно-досрочно в 2014 году.

Всё произошло в доме № 53 по Ленинградскому проспекту. Здесь в собственной квартире убили 62-летнего мужчину. Тело убитого нашла его супруга, когда пришла домой. Она и вызвала полицию. Оказалось, погиб он, попав под горячую руку.

Когда в его квартиру позвонили, он открыл дверь. На пороге стоял мужчина. Спросил, здесь ли живёт его любимая, с которой он поругался. Пенсионер ответил, что такая здесь не живёт.

— Пенсионер эту даму и вовсе не знал — уточнили следователи. — И честно сказал незваному гостю, что здесь такие не живут.

И тут же получил удар ножом в грудь.

Позже разобрались — мужчина знал, что его любимая завела себе другого мужчину. Он выяснил, где живёт соперник и пришёл убрать конкурента. Вот только не разобрался на пороге, что перед ним не тот самый соперник, а его отец. А женщина, из-за которой и разыгралась драма, в этой квартире действительно не жила.

Задержанный в убийстве уже признался. Следователи ходатайствуют о заключении его на время суда под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Михаил Контуев
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Фото: Альберт Петров
Продажа авто, мото
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