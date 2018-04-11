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В Ярославской области «пятёрка» на полном ходу влетела в припаркованный грузовик

11 апреля 2018 11:13
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ДТП, авария, Ярославль

Покалечил себя и своих пассажиров. 10 апреля в Тутаеве на улице Толбухина, 165 пьяный водитель «пятёрки» на полном ходу врезался в припаркованный грузовик.  В результате аварии в больницу попали 35-летний водитель ВАЗа и два его пассажира: 30 и 27 лет.

— Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением. Ранее мужчина уже был лишён прав за нетрезвую езду. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Ранее 76.ru рассказывал о том, что в Ярославле завершили расследование резонансного ДТП, в котором погиб водитель школьного автобуса.

Анна Лурье
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Фото: Сергей Гаврилов/Vk.com
Продажа авто, мото
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