«Нас не спросили!»: общественники возмутились решением губернатора о ввозе московского мусора

Машины с московскими номерами уже возят мусор на ярославский полигон

После того как вчера губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своих страницах в социальных сетях признался, что московский мусор всё же будут вывозить под Ярославль, социальные сети взорвались возмущёнными комментариями на эту тему.

— Мы против ввоза чужого мусора в нашу область! — такой был самый первый отклик на сообщение главы региона на его странице во «ВКонтакте». — Сейчас и со своим мусором остро стоит проблема. Давно пора наладить чёткую систему сортировки мусора. А то пытаешься его дома сортировать, а дальше и выкидывать некуда, один экомобиль на весь город раз в месяц на пару часов принимает. Мы задыхаемся уже в мусоре!

Высказывают не только возмущения по поводу самого факта складирования мусора на полигоне «Скоково» под Ярославлем. Людей взбесило, что до этого власти отмалчивались на эту тему.

— Сначала — ничего нет, вам показалось. Потом — это ярославский мусор на московских машинах. Теперь — это временно и за деньги. Что завтра? — задаётся риторическим вопросом бывший сотрудник правительства Ярославской области и мэрии Ярославля Александр Шиханов.

В своём посте губернатор сослался на то, что перед принятием такого решения эту «важную тему обсудили с представителями ярославской общественности». С кем именно — осталось секретом для этих самых представителей.

— На фото в посте губернатора я вижу только председателя палаты, — отметил ведущий радио «Эхо Москвы — Ярославль» Данила Бедяев. — Насколько мне известно, у членов общественной палаты не спрашивали их мнение. Кто там был в зале такой смелый, кто поставил на себе «мусорное клеймо» и решил от имени ярославцев?

Коммунисты выступают против ввоза московского мусора на ярославский полигон и зазывают людей на митинг

Общественники говорят — они с главой региона важную тему не обсуждали и не голосовали за приёмку столичного мусора.

— К сожалению, я знаю не больше остальных, — написала в Facebook Елена Мильто. — Не была приглашена к обсуждению ни как член общественной палаты Ярославской области, ни как член общественной палаты России.

Представители общественной палаты не только гадают, с какими такими общественниками посоветовался Дмитрий Миронов перед тем, как открыть дорогу в Ярославль столичному мусору, но и открыто высказывают свои возмущения по поводу такого решения.

— Я как член общественной палаты выступаю резко против того, чтобы в Ярославскую область свозился мусор из Москвы! — заявила Людмила Шабуева. — Если необходимо, я готова представить доводы и выступить с докладом.

На тысячи возмущённых комментариев ярославцев, которые заполонили социальные сети, правительство Ярославской области пока никак не отреагировало.

Напомним, вчера губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выложил на своих страницах в соцсетях пост про то, что ярославский полигон «Скоково» готов принять московский мусор. До этого представители от региональной власти заявляли, что информация по этому поводу — слухи и враньё. Но эта тема не уходила из повестки дня, потому что её постоянно муссировал лидер ярославских коммунистов Александр Воробьёв. Они устроят 18 апреля в 18 часов митинг у Знаменской башни, куда и приглашают всех, кто против ввоза столичного мусора на ярославский полигон (митинг пока не согласован).