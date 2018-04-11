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11 ударов ножом: ярославец из ревности зарезал свою подругу
11 апреля 2018 09:30
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В Ярославле мужчина из ревности зарезал свою подругу.
Убийство произошло 3 апреля в Заволжском районе в хозпостройке, расположенной в лесополосе. Именно там ютилась компания бездомных. Во время посиделок 37-летняя женщина начала флиртовать с другим прямо на глазах своего мужчины. Тот разозлился, схватил нож и 11 раз ударил им свою подругу. С такими страшными ранами женщина прожила ещё два дня. Но, поскольку никто не вызвал скорую помощь, она умерла. Только после этого очевидцы преступления позвонили в полицию.
— 39-летний мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
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Фото: Александра Савельева
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