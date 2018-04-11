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Нашли множество нарушений: в Ярославской области закрыли торговый центр

11 апреля 2018 07:03
11 804
торговый центр, пожарная безопасность, Ярославская область

В Некрасовском районе Ярославской области приставы на время закрыли крупный торгово-развлекательный центр.

Прокуратура нашла в нём множество нарушений пожарной безопасности, которые создают угрозу жизни людей. В торговом центре нет автоматической системы пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения, некоторые провода не изолированы, а возле электрощитов стоят легковоспламеняющиеся жидкости и материалы.

— В иске прокурора речь идет о необходимости заставить руководителя торгового центра оборудовать автоматическую установку пожаротушения, автоматическую установку пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, восстановить изоляцию электропроводов и исключить складирование у электрощитов горючих веществ и материалов, — рассказали в пресс-службе судебных приставов по Ярославской области. Суд решил на время остановить работу торгово-развлекательного центра.

Судебные приставы опечатали все двери здания, а руководителя предупредили об уголовной ответственности в случае, если он откроет торговый центр, не устранив все нарушения.

Жуткие нарушения безопасности нашли и в ярославском торговом центре. В нескольких магазинах арендаторы установили перегородки, которые закрыли эвакуационные выходы.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: УФССП по Ярославской области
Продажа авто, мото
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