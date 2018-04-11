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Нашли множество нарушений: в Ярославской области закрыли торговый центр
11 апреля 2018 07:03
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В Некрасовском районе Ярославской области приставы на время закрыли крупный торгово-развлекательный центр.
Прокуратура нашла в нём множество нарушений пожарной безопасности, которые создают угрозу жизни людей. В торговом центре нет автоматической системы пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения, некоторые провода не изолированы, а возле электрощитов стоят легковоспламеняющиеся жидкости и материалы.
— В иске прокурора речь идет о необходимости заставить руководителя торгового центра оборудовать автоматическую установку пожаротушения, автоматическую установку пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, восстановить изоляцию электропроводов и исключить складирование у электрощитов горючих веществ и материалов, — рассказали в пресс-службе судебных приставов по Ярославской области. Суд решил на время остановить работу торгово-развлекательного центра.
Судебные приставы опечатали все двери здания, а руководителя предупредили об уголовной ответственности в случае, если он откроет торговый центр, не устранив все нарушения.
Жуткие нарушения безопасности нашли и в ярославском торговом центре. В нескольких магазинах арендаторы установили перегородки, которые закрыли эвакуационные выходы.
Фото: УФССП по Ярославской области
Далее: 10.04.2018 В Ярославле на Которосли образовалась ледяная воронка
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