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Племянницу отравленного разведчика Скрипаля хотят исключить из правления ТСЖ в Ярославле
10 апреля 2018 18:16
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На племянницу отравленного в Великобритании российского разведчика Сергея Скрипаля в Ярославле после этого свалилась череда неприятных событий. Из-за всей этой истории она потеряла одну работу. А чуть позже ей отказали в британской визе, которую она хотела получить, чтобы отправиться к родственникам.
Теперь же её соседи по дому во Фрунзенском районе хотели исключить Викторию Скрипаль из правления ТСЖ.
— Путем дешифровки отдельных воплей из общего гвалта выяснил, что у собрания есть четыре вопроса, и один из них прямо-таки затрагивает мировую политическую повестку! Оказалось, что небезызвестная Виктория Скрипаль [племянница Сергея Скрипаля] не просто живет в нашем доме, но и состоит в правлении ТСЖ, — рассказал жилец дома Иван Василенко. — Из него жильцы намерены ее на всякий случай исключить. Другие вопросы вызвали меньше интереса. Взял бюллетень на дом, ушел размышлять.
В итоге голосование так и не состоялось, так как сами жильцы нарушили процедуру собрания. Но, как уверяют соседи, никто не хотел её исключать. А некоторые жильцы говорят о внутренних конфликтах в доме, где ряд жителей просто хочет полностью сменить правление ТСЖ, начав именно с этой фамилии.
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в одном из парков в Солсбери (Великобритания) 4 марта. Премьер-министр Тереза Мэй объявила, что оба были отравлены веществом «Новичок» советской разработки.
Инцидент с отравлением Скрипаля привёл к эскалации напряжённости в российско-британских отношениях. Обе стороны заявили о высылке дипломатов. Сейчас Юлия пришла в сознание и уже может говорить.
Фото: Первый канал, Иван Василенко
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