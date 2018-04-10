×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

В Ярославле начали продавать билеты на матч Еврохоккейтура

10 апреля 2018 19:54
1 227 0
Ярославль, Еврохоккейтур

Стартовала продажа билетов на вынесенный матч чешского этапа Еврохоккейтура, который пройдёт в Ярославле 19 апреля. На льду «Арены-2000» встретятся олимпийский чемпион — сборная России и чемпион мира — сборная Швеции.

Билеты обойдутся в 300—950 рублей. Их можно купить в кассовом зале в торговом центре «Яркий» на проспекте Машиностроителей, 30 или онлайн на сайтах билетных операторов, правда, в этом случае обойдутся они чуть дороже из-за сервисного сбора.

Матч начнётся 19 апреля в 20 часов.

О том, что игра пройдет в Ярославле, стало известно в середине марта.

На данный момент в Еврохоккейтуре лидирует сборная России — 15 очков, 13 очков у Финляндии и 11 — у Чехии.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: В Ярославской области будут лечить бесплодие за счет медицинской страховки

Новое на сайте
Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут

Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут
Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов

Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов
Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом

Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом
«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу
Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Фильм недели
сегодня
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Комментарии (1): Челябинский кинофестиваль... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
Комментарии (9): ожидаемо что зрители... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,29 63,64
EUR 77,00 78,39
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 11.04
USD 62,37 3,80
EUR 76,85 4,97
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.