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Мэрия Ярославля пообещала за неделю собрать весь мусор в городе
10 апреля 2018 17:04
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Три бригады рабочих будут убирать мусор в Ярославле. В течение этой недели уберут весь мусор, который валяется на дорогах во всех районах города. Он называется «случайный». В мэрии пояснили: это значит, что рабочие уберут всё, что валяется под ногами. Чиновники пообещали, через неделю в городе будет чистота. На расчистку городских улиц вышли 220 рабочих.
— Мы зачищаем и красим заборы, убираем мусор, раскидываем снег вдоль проезжей и пешеходной зоны. На работы выходят все: и инженерно-технический персонал, и водители, и работники зоны ремонта, — рассказал руководитель САХа Эдуард Снежков.
Работы идут в преддверии общегородского субботника, который пройдёт 21 апреля. В мэрии уточнили, что Владимир Слепцов выйдет прибираться вместе с остальными ярославцами.
Фото: мэрия Ярославля
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