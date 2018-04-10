В Ярославской области будут лечить бесплодие за счет медицинской страховки

В прошлом году с помощью ЭКО родились 93 малыша

Сегодня губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обсудил с академиком РАН, генеральным директором группы компаний «Мать и дитя» Марком Курцером, как повысить рождаемость в регионе.

— Правительство области работает над стимулированием рождаемости. Мы решаем проблему с детскими садами, помогаем многодетным семьям, совершенствуем медицинскую помощь роженицам, — сказал Дмитрий Миронов. — Базовым лечебным учреждением с 2012 года является областной перинатальный центр, возможности которого позволяют ежегодно принимать более четырех тысяч родов и выполнять более трех тысяч гинекологических операций. Большая работа проводится по лечению пациентов с диагнозом «бесплодие». Вы один из самых компетентных специалистов в этой сфере, и мы готовы обсудить перспективы нашей дальнейшей совместной работы.

Профессор Марк Курцер отметил выгодное расположение и хороший кадровый потенциал Ярославской области.

— Это хорошая база для того, чтобы Ярославль стал в дальнейшем межрегиональным центром по лечению бесплодия, — сказал академик.

На этот год программой обязательного медицинского страхования предусмотрено 62 миллиона рублей на 550 процедур по лечению бесплодия с использованием ЭКО. С 1 января на учёт по беременности благодаря этой технологии встали 32 женщины. В прошлом году после ЭКО родилось 93 малыша у 81 жительницы Ярославской области.

Вокруг беременности и родов ходит много мифов, которые до ужаса пугают еще не рожавших женщин. Главный врач ярославского перинатального центра Дмитрий Гурьев рассказал, как это на самом деле.