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В Ярославской области будут лечить бесплодие за счет медицинской страховки

10 апреля 2018 19:02
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дети, Ярославская область

Сегодня губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обсудил с академиком РАН, генеральным директором группы компаний «Мать и дитя» Марком Курцером, как повысить рождаемость в регионе.

— Правительство области работает над стимулированием рождаемости. Мы решаем проблему с детскими садами, помогаем многодетным семьям, совершенствуем медицинскую помощь роженицам, — сказал Дмитрий Миронов. — Базовым лечебным учреждением с 2012 года является областной перинатальный центр, возможности которого позволяют ежегодно принимать более четырех тысяч родов и выполнять более трех тысяч гинекологических операций. Большая работа проводится по лечению пациентов с диагнозом «бесплодие». Вы один из самых компетентных специалистов в этой сфере, и мы готовы обсудить перспективы нашей дальнейшей совместной работы.

Профессор Марк Курцер отметил выгодное расположение и хороший кадровый потенциал Ярославской области.

— Это хорошая база для того, чтобы Ярославль стал в дальнейшем межрегиональным центром по лечению бесплодия, — сказал академик.

На этот год программой обязательного медицинского страхования предусмотрено 62 миллиона рублей на 550 процедур по лечению бесплодия с использованием ЭКО. С 1 января на учёт по беременности благодаря этой технологии встали 32 женщины. В прошлом году после ЭКО родилось 93 малыша у 81 жительницы Ярославской области.

Вокруг беременности и родов ходит много мифов, которые до ужаса пугают еще не рожавших женщин. Главный врач ярославского перинатального центра Дмитрий Гурьев рассказал, как это на самом деле.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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