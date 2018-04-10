|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Девушка из Ярославля стала новой солисткой «ВИА Гры»: пять горячих фото певицы
10 апреля 2018 15:36
6 070 6
Новой солисткой популярной группы «ВИА Гра» стала 26-летняя певица из Ярославля Ольга Меганская. Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте продюсерского центра Константина Меладзе.
— Официально! Новой солисткой группы «ВИА Гра» стала 26-летняя Ольга Меганская. Поздравляем Ольгу с попаданием в замечательную команду Meladze Music! — написано в сообщении.
Ольга родилась и выросла в Ярославле. Девушка с детства занимается музыкой, закончила музыкальную школу, получила высшее образование по специальности «преподаватель истории и английского языка». Сейчас новая участница «ВИА Гра» учится на третьем курсе эстрадного отделения в Ленинградском колледже культуры и искусств и живёт в Санкт-Петербурге.
Фото: Ольга Меганская/VK.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
сегодня
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
ожидаемо что зрители... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров