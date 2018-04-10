Девушка из Ярославля стала новой солисткой «ВИА Гры»: пять горячих фото певицы

Сейчас Ольга живёт в Санкт-Петербурге

Новой солисткой популярной группы «ВИА Гра» стала 26-летняя певица из Ярославля Ольга Меганская. Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте продюсерского центра Константина Меладзе.

— Официально! Новой солисткой группы «ВИА Гра» стала 26-летняя Ольга Меганская. Поздравляем Ольгу с попаданием в замечательную команду Meladze Music! — написано в сообщении.

Ольга родилась и выросла в Ярославле. Девушка с детства занимается музыкой, закончила музыкальную школу, получила высшее образование по специальности «преподаватель истории и английского языка». Сейчас новая участница «ВИА Гра» учится на третьем курсе эстрадного отделения в Ленинградском колледже культуры и искусств и живёт в Санкт-Петербурге.