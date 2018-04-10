В центре Ярославля белая иномарка сбила женщину и уехала

О происшествии в Госавтоинспекцию сообщили из больницы

На проспекте Ленина белая иномарка сбила женщину и скрылась с места ДТП. 68-летняя пенсионерка переходила дорогу в районе дома 25 около 14 часов 9 апреля. Ничего, кроме цвета машины, женщина запомнить не успела. С травмами она попала в больницу имени Соловьёва, откуда и сообщили в Госавтоинспекцию о происшествии.

— Водитель и автомобиль были установлены, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД России по Ярославской области.

Женщину сбил белый «Форд-Фокус», за рулём которого был 51-летний мужчина.

Сотрудники ГИБДД просят и водителей, и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. За вчерашний день выявлено 27 нарушений правил пешеходами, семеро из которых — дети, на водителей составили 14 административных материалов за то, что они не пропустили пешеходов.

Полиция долго искала и нашла водителя, который в феврале проехал на белой «Ладе-Гранте» по упавшей на переходе женщине. Пенсионера за то, что он скрылся с места, лишили прав.