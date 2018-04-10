×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь
Подробности

Город

«Детишкам не сказали, что она умерла»: подробности трагической гибели воспитательницы в Ишне

10 апреля 2018 13:13
4 562 4
трагедия, женщина, Ярославль, Ростов Великий, воспитательница

В посёлке Ишня Ростовского района воспитательница детского садика упала в открытый люк и захлебнулась. Женщине было всего 42 года.

Наталья Алеева успевала делать всё и работать, и уделять внимание семье. Была любящей мамой и женой. У Натальи осталось две дочки, младшей девочке всего девять лет. Старшая в прошлом году вышла замуж. Наталья очень хотела внуков, ведь детей она любила больше всего на свете. Поэтому и на работу спешила с радостью. А дети любили её и всегда тянулись к любимой воспитательнице. Мы поговорили с друзьями и родными Натальи и узнали, о чём она мечтала, что любила делать и что произошло в тот роковой вечер.

Наталья Алеева устроилась в детский садик семь лет назад. И сразу влилась в новый коллектив. На работе её любили все. И она всем отвечала взаимностью.

— Добрая, лучезарная, красивая! О чём ни попросишь, всё сделает, никогда не откажет. Она очень любила свою работу. У неё столько планов было впереди…. Это страшно, очень страшно… Говорю, и слёзы наворачиваются на глазах… Мы до сих пор не можем поверить в случившееся. Второй день все в шоке, — плачет коллега погибшей женщины Юлия Кабанова.

Наталья была очень творческим человеком. С младшей дочкой Дариной она могла часами сидеть и делать поделки. Наталья в этом году должна была закончить институт и получить высшее педагогическое образование. До выпуска ей оставался всего месяц. Наталья как раз дописывала свой диплом.

— Детишкам не сказали про то, что случилось. Она для них как будто на сессии. Как будто сдаёт экзамены, — рассказала Юлия.

Старшая дочка Натальи Фируза в прошлом году вышла замуж. Наталья очень хотела внуков. Она мечтала, чтобы у неё у самой родился сын, но судьба подарила двух дочек. Поэтому Наталья надеялась, что у Фирузы родится мальчик.

— Но мне всего 20 лет, и мама говорила: «Не спеши»… Она мечтала уехать жить поближе к морю. Любила собираться всей семьёй и устраивать пикники на природе. Безумно любила меня и мою младшую сестру, — рассказывает Фируза.

На официальной страничке детского садика висят фотографии педагогов. Среди них и улыбчивая Наталья. Там же она невероятно трогательно написала о детях и о своей профессии.

— Для меня моя профессия — это возможность постоянно находиться в искреннем, всё понимающем и принимающем мире детства, в ежедневной, а подчас и ежеминутной стране сказки и фантазии. И невольно задумываешься о значимости профессии воспитателя, когда видишь в распахнутых, доверчивых глазах детей восторг и ожидание чего-то нового, ловящих каждое моё слово, мой взгляд и жест. Глядя в эти детские глаза, понимаешь, что ты нужна им, что ты для них целая вселенная, поддерживаешь их своей любовью, отдаёшь тепло своего сердца. Работая в детском саду, не перестаю удивляться, насколько разные все дети, интересные, забавные, удивительно умные, умеющие своими рассуждениями, умозаключениями, поступками поставить задачу передо мной или любым взрослым. Каждый ребёнок уникален в своём роде, каждый из них и талантливый художник, и пытливый наблюдатель. Он открыт для красоты и добра, остро реагирует на ложь и несправедливость, и если уж любит — то честно, без оговорок, а если грубит в ответ — то ищи недостаток в себе — не ошибёшься, ведь неискренние чувства моим малышам ещё не известны, и они чисты и честны перед миром, не умеют скрывать своих чувств в отличии от взрослых. Работая воспитателем, я могу сказать — лучше моей профессии нет! Она заставляет меня забыть все огорчения и обиды, даёт ощущение вечной молодости и возможностью быть маленьким ребёнком, — именно такие слова написала Наталья, глядя на своих маленьких воспитанников.

Наталья в тот поздний вечер провожала подруг домой. Посадила их в такси, а сама решила пойти пешком. Место там тёмное, фонарей нет. Наталья обходила огромную лужу, не заметила люк, запнулась и упала вниз. Наутро её обнаружил мужчина, который гулял с собакой. Жители Ишни утверждают: люк был открыт уже давно. И никто его не огораживал.

 — В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего и устанавливают круг лиц, ответственных за содержание этой территории и обеспечение безопасности, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская.

Мы позвонили в администрацию Ишни, чтобы спросить: кто будет отвечать за смерть женщины? И кто не уследил за этим злосчастным колодцем? К, сожалению, поговорить с главой сельского поселения нам не удалось. В администрации сообщили, что он уехал в Ярославль на заседание правительства. Мы обязательно свяжемся с руководством Ишни. Следите за нашими публикациями.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Фируза Цаплина
Продажа авто, мото
Далее: В ярославском зоопарке проснувшихся Умку и Топтыжку накормят тортом

Новое на сайте
Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут

Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут
Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов

Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов
Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом

Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом
«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу
Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Фильм недели
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
Комментарии (9): ожидаемо что зрители... далее
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Комментарии (13): да все было точно сказано,... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,36 62,84
EUR 77,15 77,69
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 10.04
USD 58,57 0,74
EUR 71,88 1,18
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.