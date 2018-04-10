В ярославском зоопарке проснувшихся Умку и Топтыжку накормят тортом

В вольер мишки выйдут в выходные

Теперь можно с уверенностью сказать, что зима окончательно ушла из Ярославля. В зоопарке проснулись медведи Ума и Топа. Косолапые пока сидят в своих «берлогах» и готовятся выйти на солнышко.

— Спячка медведей продолжалась в этом году довольно долго — до начала апреля, — рассказали в ярославском зоопарке. — С наступлением первых теплых деньков, первым проснулся Ума, а следом за ним и Топтыгин.

В вольер медведи выйдут в конце недели. Посетители зоопарка смогут увидеть Умку и Топтыжку уже в эти выходные. Для медведей сотрудники зоопарка готовят вкусное угощение — торт ручной работы.

Сородич Умы и Топы, медведица Маша из музея-заповедника оказалась не такой лежебокой. Маша уже неделю греется под весенним солнышком.