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Стали известны подробности про беглеца из ярославской колонии-поселения: чем он опасен
10 апреля 2018 12:36
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Много шума накануне было в Ярославле из-за сбежавшего из местной колонии-поселения 38-летнего Дмитрия Сергеева. Сегодня стали известны некоторые детали биографии беглеца.
— Он уроженец города Рыбинск Ярославской области, — рассказал корреспонденту 76.ru источник в правоохранительных органах. — Первый срок он получил в 1998 году за квартирные кражи. Он нигде не прописан и официально у него в собственности нет никакого жилья.
Когда он сбежал, людей сразу предупредили, что мужчина опасен. Он может заниматься грабежами на улице или кражами в магазинах и торговых центрах.
— На кистях рук у мужчины есть частично сведённые татуировки «перстни», — сказали в ведомстве.
Всех, кто как-то может помочь в поимке преступника, просят позвонить по телефонам: (4852) 49-03-00, 49-02-27 или конфиденциально по номерам: +7 980 662-51-52, +7 920 131-52-59.
Фото: УФСИН России по Ярославской области
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