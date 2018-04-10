|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле завершили расследование дела о резонансном ДТП со школьным автобусом
10 апреля 2018 11:58
2 669 3
В Ярославле завершили расследование громкого ДТП, которое произошло 8 ноября 2017 года на трассе М-8.
В тот день целый автобус школьников ехал на экскурсию в Ярославль. За рулём сидел Сергей Блохин. Он в последнюю минуту увидел, как с прилегающей территории на трассу выезжает грузовик. Сергей крикнул детям: «Держитесь» и развернул автобус так, что весь удар пришёлся на него. Спустя несколько часов Сергей скончался в больнице.
Следователи задержали 32-летнего водителя грузовика. Ему предъявили обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. И вот спустя несколько месяцев стали известны подробности того ДТП.
— При выезде с территории автозаправочной станции, расположенной на 193 км федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области, справа от проезжей части дороги по направлению движения в сторону города Москвы, на данную автомобильную дорогу М-8 «Холмогоры», пересек двойную сплошную линию дорожной разметки, создал опасность для движения и причинения вреда, при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу транспортным средствам, движущимся по ней. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
После этой аварии, Сергея Блохина посмертно наградили медалью.
Фото: Алексей Блохин
|
Новое на сайте
Фильм недели
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
ожидаемо что зрители... далее
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров