Ярославская область обменяется таксистами с Вологдой

Из Ярославля до Вологды будут ездить такси

Губернатор Ярославской области предложил сотрудничать с вологодскими таксистами. Такой законопроект он внёс в областную думу.

Согласно проекту, перевозчики Ярославля и Вологды могут фрахтовать машины своих коллег из соседней области для междугородних и внутриобластных перевозок. А это значит, что в Ярославской области могут появиться региональные такси до Вологды и вологодские машины такси.

При этом соглашение между регионами об этом уже подписано, осталось лишь формально утвердить его в качестве законопроекта.

— Соглашение позволит перевозчикам, имеющим разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выданные уполномоченными органами Вологодской и Ярославской областей, заключать договоры фрахтования легковых такси на территориях Вологодской и Ярославской областей, — уточняется в документе.

В точности такое же соглашение в прошлом году Ярославская область заключила с Костромой.