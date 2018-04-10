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Ярославская область обменяется таксистами с Вологдой
10 апреля 2018 11:24
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Губернатор Ярославской области предложил сотрудничать с вологодскими таксистами. Такой законопроект он внёс в областную думу.
Согласно проекту, перевозчики Ярославля и Вологды могут фрахтовать машины своих коллег из соседней области для междугородних и внутриобластных перевозок. А это значит, что в Ярославской области могут появиться региональные такси до Вологды и вологодские машины такси.
При этом соглашение между регионами об этом уже подписано, осталось лишь формально утвердить его в качестве законопроекта.
— Соглашение позволит перевозчикам, имеющим разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выданные уполномоченными органами Вологодской и Ярославской областей, заключать договоры фрахтования легковых такси на территориях Вологодской и Ярославской областей, — уточняется в документе.
В точности такое же соглашение в прошлом году Ярославская область заключила с Костромой.
Фото: Александра Савельева
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