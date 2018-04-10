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Город

Ярославские девушки стали реже покупать туфли

10 апреля 2018 11:31
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рейтинг, обувь, покупки, Ярославль

Специалисты сервиса объявлений о продаже «Юла» составили рейтинг самой популярной обуви у жителей Ярославля.

Оказалось, что женщины города больше всего из обуви за год купили сапог. И почти не покупают туфли.

— Доля сапог в продажах женской обуви в городе за год составила 24%, — рассказали составители рейтинга. — На втором месте ботинки — 15%, только 14% женщин купили себе туфли.

Самой популярной обувью среди ярославских мужчин стали кроссовки, им отдали предпочтение 50% покупателей, на втором месте ботинки — 30%, кеды выбрали себе только 8% покупателей.

Проанализировав запросы в поиске, специалисты выяснили, что у большинства ярославцев средний размер ноги. Каждая четвертая девушка в городе носит 38-й размер обуви. У 23% женщин маленькие ножки — 33–35 размеры, а вот 40-й и больше размеры обуви только у 12% жительниц города. Среди мужчин самая популярная обувь размеров 41–43, четверть ярославцев носит обувь размеров 44–46 и больше, а у 11% размер ноги до 40.

В том, что ярославские девушки не покупают себе туфли, нет ничего удивительного — сложно пройти на шпильке по улицам города, особенно сейчас, когда из-под снега вылезли все ямы. Как прогуляться по городу и не испачкаться, показали ярославские каскадёры.

Елена Вахрушева
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Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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