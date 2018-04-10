|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославские девушки стали реже покупать туфли
10 апреля 2018 11:31
129 0
Специалисты сервиса объявлений о продаже «Юла» составили рейтинг самой популярной обуви у жителей Ярославля.
Оказалось, что женщины города больше всего из обуви за год купили сапог. И почти не покупают туфли.
— Доля сапог в продажах женской обуви в городе за год составила 24%, — рассказали составители рейтинга. — На втором месте ботинки — 15%, только 14% женщин купили себе туфли.
Самой популярной обувью среди ярославских мужчин стали кроссовки, им отдали предпочтение 50% покупателей, на втором месте ботинки — 30%, кеды выбрали себе только 8% покупателей.
Проанализировав запросы в поиске, специалисты выяснили, что у большинства ярославцев средний размер ноги. Каждая четвертая девушка в городе носит 38-й размер обуви. У 23% женщин маленькие ножки — 33–35 размеры, а вот 40-й и больше размеры обуви только у 12% жительниц города. Среди мужчин самая популярная обувь размеров 41–43, четверть ярославцев носит обувь размеров 44–46 и больше, а у 11% размер ноги до 40.
В том, что ярославские девушки не покупают себе туфли, нет ничего удивительного — сложно пройти на шпильке по улицам города, особенно сейчас, когда из-под снега вылезли все ямы. Как прогуляться по городу и не испачкаться, показали ярославские каскадёры.
Фото: Александра Савельева
Далее: В Ярославской области воспитательница детского садика провалилась в канализацию и захлебнулась
|
Новое на сайте
Фильм недели
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
ожидаемо что зрители... далее
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров