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В Ярославской области воспитательница детского садика провалилась в канализацию и захлебнулась
10 апреля 2018 11:17
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Как же нелепо и ужасно оборвалась жизнь 42-летней женщины. Она утонула в канализационном колодце.
Трагедия произошла 9 апреля на улице Фрунзенской посёлка Ишня Ростовского района. Женщина ночью пошла провожать своих гостей. И, когда возвращалась назад, не заметила в темноте открытый люк. Она споткнулась об него, упала вниз и захлебнулась водой. Тело женщины с утра нашёл мужчина, который выгуливал собаку. Известно, что женщина работала воспитателем в детском садике. У неё остались муж и дочь.
— В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего и устанавливают круг лиц, ответственных за содержание этой территории и обеспечение безопасности, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская.
В прошлом году в Заволжском районе также внезапно оборвалась жизнь ещё одной воспитательницы детского садика. Женщина погибла под колёсами машины.
Фото: Александра Савельева
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